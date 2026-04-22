В Бурятии задержали организаторов смертельного похода на пик Мунку-Сардык

Правоохранительные органы задержали организаторов горного тура в Бурятии. В результате трагического инцидента во время восхождения к вершине Мунку-Сардык погибли три человека.

Среди взятых под стражу — 38-летний гид-инструктор Виталий Д. Именно он сопровождал группу из 15 путешественников в опасном горном маршруте. Мужчина непосредственно отвечал за безопасность подопечных на склоне, выяснил SHOT.

Также правосудие настигло руководство красноярской турфирмы Endeavour Tour. В момент происшествия глава организации лично находился среди участников похода, пытаясь покорить горную вершину.

Помимо директора, под подозрение попал его заместитель. Всех троих задержанных накануне уже доставили на допросы к следователям для дачи показаний.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии. Выясняется, были ли соблюдены протоколы безопасности и имелись ли у инструкторов необходимые разрешения для организации столь сложного пути.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для фигурантов дела. Ведется сбор доказательств вины представителей компании, отправившей людей в смертельный путь.

Напомним, трое туристов погибли от переохлаждения во время спуска с горы Мунку-Сардык в Бурятии. При этом группа была зарегистрирована в МЧС, но в момент происшествия в районе резко ухудшились погодные условия: начался снегопад, усилился ветер, температура опустилась ниже нуля. В ночь на 21 апреля части туристов удалось выйти к автодороге у подножия гор и оставить в придорожном кафе записку с сообщением о гибели трёх участников группы. После этого они вернулись обратно к месту происшествия. Утром владелец заведения передал информацию спасателям.