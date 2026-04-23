«Одна верёвка, один срыв»: Мастер спорта по альпинизму раскрыл, что сгубило погибшую в горах Бурятии группу

В горах единственный срыв или всего одна ошибка могут привести к гибели сразу нескольких человек, идущих в одной связке. Об этом предупредил мастер спорта по альпинизму Владимир Гунько, комментируя трагедию на пике Мунку-Сардык в Бурятии, где при спуске погибли трое туристов из Красноярского края.

Изначально причиной называли переохлаждение, но позже у погибших обнаружили травмы, характерные для камнепада или падения с высоты. Гунько пояснил, что альпинисты в связке соединены одной верёвкой.

«Скорее всего, один человек сорвался и потянул за собой остальных. Либо сорвались сразу несколько. В итоге все трое улетели вниз, получили травмы, какое-то время они могли оставаться живы. Но потом сыграла роковую роль совокупность факторов: сами травмы и переохлаждение», — рассказал мастер спорта в беседе с сайтом MK.Ru.

Он отметил, что травмы при срыве могут быть любыми: можно погибнуть сразу, а можно пролететь большое расстояние и ничего не повредить. Важно помнить: в горах нет «скорой», носилок и тёплого укрытия рядом. А если повреждён позвоночник или голова, человека вообще нельзя транспортировать без специальной подготовки.

По словам Гунько, травмированный человек в состоянии стресса, при кровопотере и шоке теряет тепло гораздо быстрее. Весенняя погода в горах — одна из самых опасных: мокрый снег, дождь, сильный ветер, а ночью всё схватывается морозом. За сутки замёрзнуть можно без проблем, и люди погибали даже при более простых обстоятельствах.

Стоимость тура (около 22 тысяч рублей) специалист назвал средней по рынку. По его мнению, напрямую связывать цену с трагедией нельзя.