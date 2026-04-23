«Одна верёвка, один срыв»: Мастер спорта по альпинизму раскрыл, что сгубило погибшую в горах Бурятии группу
Альпинист Гунько: В горах одна ошибка может стоить жизни всей связке
В горах единственный срыв или всего одна ошибка могут привести к гибели сразу нескольких человек, идущих в одной связке. Об этом предупредил мастер спорта по альпинизму Владимир Гунько, комментируя трагедию на пике Мунку-Сардык в Бурятии, где при спуске погибли трое туристов из Красноярского края.
Изначально причиной называли переохлаждение, но позже у погибших обнаружили травмы, характерные для камнепада или падения с высоты. Гунько пояснил, что альпинисты в связке соединены одной верёвкой.
«Скорее всего, один человек сорвался и потянул за собой остальных. Либо сорвались сразу несколько. В итоге все трое улетели вниз, получили травмы, какое-то время они могли оставаться живы. Но потом сыграла роковую роль совокупность факторов: сами травмы и переохлаждение», — рассказал мастер спорта в беседе с сайтом MK.Ru.
Он отметил, что травмы при срыве могут быть любыми: можно погибнуть сразу, а можно пролететь большое расстояние и ничего не повредить. Важно помнить: в горах нет «скорой», носилок и тёплого укрытия рядом. А если повреждён позвоночник или голова, человека вообще нельзя транспортировать без специальной подготовки.
По словам Гунько, травмированный человек в состоянии стресса, при кровопотере и шоке теряет тепло гораздо быстрее. Весенняя погода в горах — одна из самых опасных: мокрый снег, дождь, сильный ветер, а ночью всё схватывается морозом. За сутки замёрзнуть можно без проблем, и люди погибали даже при более простых обстоятельствах.
Стоимость тура (около 22 тысяч рублей) специалист назвал средней по рынку. По его мнению, напрямую связывать цену с трагедией нельзя.
Напомним обстоятельства случившегося: группа из 15 человек, прибывшая из Красноярска, под руководством опытных гидов вышла на восхождение на пик Мунку-Сардык в Бурятии 18 апреля. 20 апреля, после подъёма на вершину и начала спуска, последняя связка — две женщины и мужчина — отстала и не вернулась в лагерь. Позже остальные участники группы нашли их тела на склоне, Life.ru узнал их личности. К настоящему моменту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Погибших уже эвакуировали, организаторы тура задержаны.
