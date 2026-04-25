Гид попавшей под лавину группы туристов в Бурятии погиб
Обложка © VK / Руслан Бабицкий
Руслан Бабицкий, попавший 24 апреля под снежную лавину в Бурятии, возглавлял группу туристов. Он опытный горный спасатель и действующий сотрудник поисково-спасательной службы «Забайкалпожспас» Руслан Бабицкий. Об этом ТАСС сообщил адвокат турфирмы «Горизонт» (организатора похода) Дмитрий Печкин.
«Руслан Бабицкий, входящий в состав группы, является кадровым горноспасателем, сотрудником забайкальского поисково-спасательного отряда. Собственно, он и вёл группу», — сказал защитник.
По его словам, Бабицкий получал награды в Забайкалье, в частности премию за спасение человека. Сам руководитель группы оказался под завалами. По данным «Базы», его тело нашли.
Адвокат подчеркнул, что все гиды компании имели сертификацию МЧС на работу инструкторами и горными проводниками на высоте до 5,7 тысячи метров. Группу оснастили необходимым сертифицированным снаряжением, погодный прогноз был благоприятным, а предупреждений о лавинной опасности не поступало.
Ранее стало известно, что жертвами схода лавины на горе Мунку-Сардык стали трое участников похода — помимо ранее найденной женщины спасатели обнаружили тела двух мужчин 1981 и 1988 годов рождения. Life.ru рассказывал о Руслане Забицком, который спас ребёнка в 2023 году из-под завалов дома где взорвался газ.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.