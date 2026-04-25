Известный спасатель из Читы пропал под лавиной в Бурятии

Спасателя Руслана Бабицкого продолжают искать в районе горы Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Печкин «Чите.ру».

Группа из семи человек поднималась к пику Конституции. На перевале 26-го партийного съезда на них сошла лавина. Четверых туристов накрыло снежной массой. Трое оказались в стороне от схода, они получили травмы и вызвали помощь по рации. Сотрудники МЧС обнаружили под завалом тело женщины. Выживших доставили в больницу: один находится на стационарном лечении, двух отпустили после осмотра.

По данным адвоката Дмитрия Печкина, в группе находился забайкалец Руслан Бабицкий. Именно он весной 2023 года вытащил семилетнего мальчика из-под завалов после взрыва газа в доме в Антипихе. Он стал героем Народной премии в 2023 году.

«Среди пропавших — Руслан Бабицкий, тот самый спасатель из Читы, который три года назад вытащил мальчика из-под завалов после взрыва газа», — отметил адвокат.

Все участники восхождения состояли в организованной группе иркутского туроператора «Горизонт». Адвокат компании уточнил, что у туристов имелось необходимое снаряжение. Они прошли инструктаж. Горный район для восхождений не закрывали. Следственный комитет по республике возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы на перевале 26-го партийного съезда приостанавливали из-за погодных условий и сложного рельефа. Сейчас группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска ещё трёх туристов.