В Бурятии раскрыли данные о погибшей женщине после схода лавины

Погибшей при сходе лавины оказалась туристка 1984 года рождения, её личность установили в Бурятии, троих продолжают искать. Об этом сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В агентстве рассказали, что группа из семи человек попала под снежную массу. Троих туристов нашли живыми: один из них госпитализирован, двое проходят амбулаторное лечение. Судьба ещё троих мужчин остаётся неизвестной.

«В ходе поисковых работ спасателями обнаружено тело одной погибшей женщины 1984 года рождения. Судьба ещё троих мужчин остаётся неизвестной. По предварительной информации, они могут находиться под снежной массой. Поисковые работы продолжаются», — отметили в агентстве.

Сейчас специалисты продолжают обследовать район происшествия.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в Бурятии возобновили после временной приостановки. Группа из 15 спасателей выдвинулась к перевалу 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык. Ранее часть туристической группы нашли, одна женщина погибла. По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. В районе перевала на них сошла лавина. Поиски приостанавливали из-за погодных условий и сложного рельефа.