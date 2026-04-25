В Бурятии госпитализировали одного из трёх выживших после схода лавины

Трое туристов, выживших после схода лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии, были доставлены в больницу. Один из них остаётся в стационаре, двоих после медицинского осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

«Трое мужчин выбрались из-под лавины самостоятельно, эвакуированы с места происшествия до моста через реку Белый Иркут и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Все трое доставлены в Тункинскую ЦРБ в населённом пункте Кырен. По результатам осмотра: один человек госпитализирован, двое переведены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Во время поисковой операции сотрудники спасательных служб обнаружили тело женщины 1984 года рождения, входившей в туристическую группу. Поиски ещё троих мужчин продолжаются. По предварительным данным, они могут находиться под толщей снега в районе схода лавины.

Ранее поисково-спасательные работы после схода лавины возобновили в Бурятии, трёх туристов продолжают искать на горе Мунку-Сарды. По данным МЧС, к месту происшествия на перевале 26-го партийного съезда выдвинулась группа из 15 спасателей. Они продолжают обследовать район схода снежной массы. В МЧС уточнили, что поиски приостанавливали из-за погодных условий и сложного рельефа.