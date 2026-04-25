25 апреля, 09:31

Появились новые данные о смертельном туре альпинистов прямо под лавину в Бурятии

Обложка © Freepik / wirestock

Сход снежной массы на группу путешественников, зафиксированный 24 апреля в горной местности Бурятии, квалифицирован как стечение обстоятельств. К такому выводу пришёл представитель туроператора, организовавшего восхождение.

«Это был несчастный случай, нарушений техники безопасности не было», — заявил ТАСС адвокат компании «Горизонт» Дмитрий Печкин.

Поход туристов, попавших под лавину 24 апреля в горах Бурятии, был коммерческим и организован иркутской турфирмой «Горизонт». Группа была полностью снаряжена необходимым оборудованием, а гиды компании были сертифицированы МЧС на работу в горах.

Адвокат отметил, что прогноз погоды в этом районе был благоприятным, и лавинная угроза не объявлялась. Он объяснил, что лавины могут сходить даже при хорошем, спокойном климате. Печкин также подчеркнул, что тургруппа была опытной, и все меры безопасности были соблюдены.

Известный спасатель из Читы пропал под лавиной в Бурятии

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в Бурятии возобновили после временной приостановки. На Мунку-Сардык к перевалу 26-го партийного съезда направляются 15 спасателей. Предварительно, на семерых незарегистрированных туристов, шедших к пику Конституции, сошла лавина. Одну женщину уже нашли погибшей.

