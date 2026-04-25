Тела уже троих погибших туристов нашли на месте схода лавины в Бурятии

Трое из туристов, попавших под лавину на вершине Мунку-Сардык в Бурятии, погибли. Обнаружены тела двух мужчин 1988 и 1981 годов рождения, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

«В ходе дальнейших поисковых работ обнаружены тела ещё двоих погибших: мужчин 1988 и 1981 годов рождения. В настоящее время продолжаются поиски последнего участника группы», — уточнили в ведомстве.

Экспедиция из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. Стихия застала туристов в районе перевала «26 партийного съезда». Одну женщину уже нашли погибшей.