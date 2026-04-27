Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 08:52

Десятки человек ищут пропавшего под лавиной туриста в горах Бурятии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tilpunov Mikhail

В Бурятии продолжается операция по поиску туриста, пропавшего после схода лавины 24 апреля. Об этом сообщил адвокат турфирмы «Горизонт» Дмитрий Печкин.

«К поискам привлечено несколько десятков человек. Среди них и руководитель, и сотрудники компании, которые являются профессиональными альпинистами», — сказал он ТАСС.

Печкин добавил, что у него нет сведений о страховании туристов, поскольку такие решения принимаются индивидуально. Он также пояснил, что путешественники обычно размещаются в базовом лагере и самостоятельно планируют маршруты. При необходимости они могут воспользоваться услугами гида или арендовать оборудование.

«Было очень тепло»: Чудом выживший турист раскрыл детали трагедии на Мунку-Сардыке

Ранее сообщалось, что поисково-спасательная операция в Бурятии была возобновлена после вынужденной паузы. В ходе работ спасатели обнаружили тела трёх погибших. Позднее стало известно, что среди них — гид туристической группы Руслан Бабицкий, который являлся действующим сотрудником службы «Забайкалпожспас».

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar