Десятки человек ищут пропавшего под лавиной туриста в горах Бурятии

В Бурятии продолжается операция по поиску туриста, пропавшего после схода лавины 24 апреля. Об этом сообщил адвокат турфирмы «Горизонт» Дмитрий Печкин.

«К поискам привлечено несколько десятков человек. Среди них и руководитель, и сотрудники компании, которые являются профессиональными альпинистами», — сказал он ТАСС.

Печкин добавил, что у него нет сведений о страховании туристов, поскольку такие решения принимаются индивидуально. Он также пояснил, что путешественники обычно размещаются в базовом лагере и самостоятельно планируют маршруты. При необходимости они могут воспользоваться услугами гида или арендовать оборудование.