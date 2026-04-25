«Было очень тепло»: Чудом выживший турист раскрыл детали трагедии на Мунку-Сардыке

Один из туристов, выживших при сходе лавины в Бурятии, рассказал подробности трагедии. Денис Чернобривцев поделился с РЕН ТВ, что произошло на перевале «26-го партийного съезда» у горы Мунку-Сардык.

Мужчина имеет большой опыт восхождений: трижды поднимался на эту вершину, бывал на Казбеке и Эльбрусе. По его словам, в тот день погода не предвещала беды.

«Погода до обеда вообще была супер... Небо было голубое, безветренное, мы шли раздетые. Было очень тепло... Это была довольно опытная группа», — отметил альпинист.

Группа находилась примерно в 200 метрах от вершины. Туристы вышли на снежную подушку и остановились, чтобы решить, как двигаться дальше. В этот момент и сошла лавина.

Денис оказался на поверхности и сразу начал откапывать других пострадавших. Связь с лагерем поддерживали по рации — инструктора оперативно пришли на помощь. Мужчина уточнил, что группа была коммерческой, и участники не были знакомы друг с другом.

После схода лавины выжившему оказали первую помощь: перевязали рану на ноге, а врач проверил, нет ли перелома. Сейчас знакомые везут его в Иркутск.