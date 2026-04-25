25 апреля, 12:44

Режим ЧС ввели в горах Бурятии из-за гибели туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikitin Victor

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в районе гор в Бурятии, где при сходе лавины погибли туристы. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Доступ к горе Мунку-Сардык на западе республики ограничен с 25 по 29 апреля.

«Из-за схода снежной массы есть погибшие и пострадавшие. Сейчас продолжаются поисковые работы. Введён режим ЧС муниципального уровня. Лавинная опасность сохраняется», — написал Цыденов в своём канале.

«Было очень тепло»: Чудом выживший турист раскрыл детали трагедии на Мунку-Сардыке

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в Бурятии возобновили после временной приостановки. Спасатели нашли три тела. Позже выяснилось: гид туристической группы, попавшей под лавину в Бурятии, погиб. Руслан Бабицкий действующий сотрудник «Забайкалпожспас».

Александра Мышляева
  • Бурятия, Республика
