Нижегородец убил брата после 20 лет разлуки и месяц прятал его тело в гараже

В Нижегородской области раскрыли убийство 40-летнего мужчины, пропавшего после поездки к двоюродному брату, которого он не видел 20 лет. Тело обнаружили лишь спустя месяц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

По данным следствия, житель Ивановской области приехал в рабочий посёлок Лукино, чтобы увидеться с двоюродным братом после долгой разлуки. Во время застолья между ними произошёл конфликт. Хозяин дома, как считают правоохранители, схватил металлический лом и нанёс смертельные удары. После случившегося он спрятал тело в гараже.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Следствие продолжается, назначены экспертизы и проводятся дополнительные действия для установления всех обстоятельств.

