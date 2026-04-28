Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 14:36

Красноярец убил успешную бизнесвумен из-за отказа дать в долг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту убийства 32-летней бизнесвумен Ксении. Её зарезал знакомый после отказа дать деньги в долг. Подозреваемого уже арестовали. Об этом стало известно SHOT.

В Красноярске сталкер зарезал бизнесвумэн из-за отказа дать в долг. Фото © Telegram / SHOT

В Красноярске сталкер зарезал бизнесвумэн из-за отказа дать в долг. Фото © Telegram / SHOT

Женщина вернулась из командировки в Москву 26 апреля вместе с коллегами и отправилась домой в коттеджный посёлок «Емельяновская горка». Там её, по словам подруги погибшей, поджидал 31-летний Александр Р., с которым она была знакома по работе. Сообщается, что мужчина проник в дом, поскольку входная дверь, предположительно, осталась незапертой.

Ранее он пытался устроиться в компанию, где работала Ксения, однако не прошёл испытательный срок и после этого продолжил общение с сотрудниками, в том числе с погибшей. По словам знакомых, женщина относилась к нему с сочувствием, однако сам мужчина воспринял это как более близкие отношения. В день трагедии он попросил у Ксении 10 тысяч рублей, заявив о финансовых проблемах и заблокированных картах. После отказа между ними произошёл конфликт.

Ссора переросла в нападение: мужчина сначала, по версии источников, душил женщину, а затем нанёс несколько ударов ножом в шею. Пострадавшая скончалась до прибытия медиков. Позже подозреваемый создал групповой чат со своими бывшими знакомыми и сообщил о совершённом убийстве, а также заявил о попытке суицида.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Фигуранта задержали и заключили под стражу. Погибшая была единственным ребёнком в семье, у неё остались пожилые родители. По словам знакомых, она более 10 лет работала в сфере международных грузоперевозок и имела два высших образования.

«В твоей глотке будет нож»: В Москве суд вынес приговор абьюзеру, годами терроризировавшему жену

Ранее житель Нижнекамска Дмитрий Мирзоев напал на свою бывшую девушку в торговом центре «Санрайз» в Набережных Челнах. Конфликт произошёл во время её поездки в магазин. Мужчина в течение примерно 15 месяцев преследует её и регулярно появляется возле её дома с утра до ночи.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar