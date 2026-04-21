Нижнекамский сталкер с условным сроком снова избил бывшую девушку в ТЦ

Сталкер из Нижнекамска Дмитрий Мирзоев напал на свою бывшую девушку, за которой он следит уже больше года. Всё случилось в торговом центре «Санрайз» в Набережных Челнах. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По словам девушки, уже 15 месяцев этот безработный мужчина караулит её у дома с утра до ночи. Он портит замки жвачкой и гипсом, кидает камни в машину, рассылает её интимные фото знакомым, ставит её лицо на аватарки и брызгает перцовкой в её друзей.

В этот раз он решил поехать с ней в магазин, правда бывшая об этом не знала. Девушка поехала в Набережные Челны — Мирзоев решил отправится следом и догнал её в магазине одежды. Когда девушка начала снимать его на телефон, мужчина ударил бывшую по лицу и груди.

Девушка уже сняла побои и написала новое заявление в полицию, правда оно лежит в отделении уже месяц, но никаких подвижек нет. Mash Iptash решил позвонить Мирзоеву, но сталкер сразу добавил журналистов в чёрный список.

Эта история началась ещё в апреле 2025 года. Житель Нижнекамска преследовал бывшую девушку, поставил в квартире прослушку и слил её интимные фото. Девушка рассталась с Дмитрием сразу после того, как он впервые поднял на неё руку. Она думала, что на этом всё закончится, но не тут-то было. Сталкер начал следить за ней, куда бы она ни поехала, угрожал и в итоге всё-таки напал. Позже на него завели уголовное дело, но через два месяца история не закончилась — он продолжил терроризировать бывшую. В итоге ему дали 2,5 года условно. То есть он может свободно выходить из дома.

Ранее, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за сталкинг. Под ним понимаются систематические нежелательные действия против воли человека, включая слежку, звонки, сообщения, угрозы и запугивание, в том числе через Интернет. За первое нарушение предлагается ввести предупреждение или штраф 2 тысячи рублей, за повторное — штраф 5 тысяч рублей либо арест до 15 суток.