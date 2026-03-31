Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 10:42

«Он запихивал меня в машину»: Жертва «подмосковного Отелло» объяснила, почему закон против сталкеров спасёт жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

В Госдуму внесли законопроект, который вводит административную ответственность за навязчивое преследование. Правозащитница Маргарита Грачёва, которой муж отрубил кисти рук, считает инициативу необходимой. По её словам, сейчас в российском праве даже нет самого понятия сталкинга.

С преследованиями, со сталкерством — постоянная история. Причём не только мужчины, но и женщины тоже следят. Те, кто живёт парами: муж, жена или просто партнёры. Человек ведь знает, где ты находишься, где ты работаешь, как примерно перемещаешься. Это очень часто было и в моей истории. Я забирала детей из детского сада, а мой бывший муж меня преследовал — просто запихивал в машину, и всё. И дальше ты ничего не можешь с этим сделать.

Маргарита Грачёва

Жертва домашнего насилия, которой экс-муж отрубил кисти рук, правозащитница

По её словам, сложность заключается в механизме применения закона. Часто один человек заявляет о преследовании, а другой это отрицает, и доказать факт давления бывает непросто. При этом правозащитница считает, что современные технологии могут помочь в решении проблемы. Распространение камер видеонаблюдения даёт возможность фиксировать подобные случаи и использовать записи как доказательства.

Грачёва подчёркивает: главное, чтобы инициатива стала реально работающим инструментом, который сможет предотвратить насилие и защитить людей от опасных ситуаций.

Напомним, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за сталкинг. Под ним понимаются систематические нежелательные действия против воли человека, включая слежку, звонки, сообщения, угрозы и запугивание, в том числе через Интернет. За первое нарушение предлагается ввести предупреждение или штраф 2 тысячи рублей, за повторное — штраф 5 тысяч рублей либо арест до 15 суток.

Дело «подмосковного Отелло» прогремело в 2017 году, когда Дмитрий Грачёв — бывший муж Маргариты — в приступе ревности вывез её в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Восстановлением конечностей занялись московские хирурги, которые спасли одну из них. Вторую заменил протез. Преступник получил 14 лет колонии строгого режима. Он так и не выплатил Грачёвой компенсацию за отрубленные кисти.

Полина Никифорова
