«Он запихивал меня в машину»: Жертва «подмосковного Отелло» объяснила, почему закон против сталкеров спасёт жизни

С преследованиями, со сталкерством — постоянная история. Причём не только мужчины, но и женщины тоже следят. Те, кто живёт парами: муж, жена или просто партнёры. Человек ведь знает, где ты находишься, где ты работаешь, как примерно перемещаешься. Это очень часто было и в моей истории. Я забирала детей из детского сада, а мой бывший муж меня преследовал — просто запихивал в машину, и всё. И дальше ты ничего не можешь с этим сделать.