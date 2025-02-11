Бывший муж Маргариты Грачёвой так и не выплатил ей компенсацию за отрубленные руки

Дмитрий Грачёв, получивший скандальную известность после того, как в приступе ревности вывез собственную супругу в лес и отрубил ей руки, так и не выплатил моральную компенсацию. Это следует из судебных документов и данных базы судебных приставов.

В ходе судебного разбирательства пострадавшая требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей, однако в окончательном решении Грачёва обязали выплатить экс-супруге 2,035 миллиона рублей. Тем не менее, как передаёт РИА «Новости», осуждённого освободили от выплаты ряда долгов из-за невозможности получения сведений о нахождении активов должника или невозможности получения данных о его финансах. На данный момент его долг составляет около 1,9 миллиона рублей. При этом взыскивание по долгам за транспортный и имущественный налоги прекращено.