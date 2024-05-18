3660 кг, 52 см: Жертва "подмосковного Отелло" стала мамой в четвёртый раз
Искалеченная экс-мужем Маргарита Грачёва сообщила о рождении четвёртого ребёнка
Пережившая насилие Маргарита Грачёва, её муж Максим Андрющенко и новорождённый ребёнок. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margoritka1211
Маргарита Грачёва, которой бывший муж топором отрубил кисти рук в порыве ревности, стала мамой в четвёртый раз. Этой счастливой новостью жертва "подмосковного Отелло" поделилась в своих соцсетях, опубликовав трогательное семейное фото.
"Сегодня ночью нас стало на одного человека больше. 18 мая в 02:55. 3660 кг, 52 см", — подписала фото Грачёва.
Грачёва, которая стала жертвой домашнего насилия и тирании мужа, начала новую жизнь. Женщина вышла замуж за музыканта Максима Андрющенко в Петербурге и родила от него сына. Пара также воспитывает двух мальчиков от предыдущего брака Маргариты. Теперь в их семье стало на одного человека больше, однако пока неизвестно, мальчик это или девочка.
Напомним, дело "подмосковного Отелло" прогремело в 2017 году, когда Дмитрий Грачёв — бывший муж Маргариты — в приступе ревности вывез её в лес и отрубил ей обе кисти. Московские хирурги спасли одну руку женщины, вторую же заменили на протез. Бывший супруг получил 14 лет колонии строгого режима. После этого Маргарита встретила новую любовь и в 2021 году родила третьего сына. О своей четвёртой беременности Грачёва сообщила в январе, для их семьи эта новость не стала неожиданностью.