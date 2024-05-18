3660 кг, 52 см: Жертва "подмосковного Отелло" стала мамой в четвёртый раз

Маргарита Грачёва, которой бывший муж топором отрубил кисти рук в порыве ревности, стала мамой в четвёртый раз. Этой счастливой новостью жертва "подмосковного Отелло" поделилась в своих соцсетях, опубликовав трогательное семейное фото.

Грачёва, которая стала жертвой домашнего насилия и тирании мужа, начала новую жизнь. Женщина вышла замуж за музыканта Максима Андрющенко в Петербурге и родила от него сына. Пара также воспитывает двух мальчиков от предыдущего брака Маргариты. Теперь в их семье стало на одного человека больше, однако пока неизвестно, мальчик это или девочка.