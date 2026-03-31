Закон против сталкеров вернулся: В Госдуме рассказали, почему теперь всё серьёзнее

Один из авторов законопроекта о наказании за навязчивое преследование, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал Life.ru, что новая версия инициативы была серьёзно доработана после предыдущего отказа.

По его словам, прошлую редакцию не поддержали из-за недостаточно чёткого разграничения деяний, которые предлагалось закрепить в новой норме.

«Предыдущая версия нашего законопроекта по защите от сталкинга была отклонена из-за отсутствия "достаточно чёткого разграничения деяний, закрепляемых в проектируемой норме". На этот раз постарались учесть все рекомендации и детально проработали инициативу», — пояснил депутат.

Нилов подчеркнул, что тема остаётся крайне щепетильной и требует дополнительных правовых механизмов защиты. По его мнению, действующих инструментов сегодня недостаточно как для противодействия преследователям, так и для преодоления формального подхода со стороны правоохранителей.

Тема по-прежнему крайне щепетильная и требует дополнительных нормативных инструментов противодействия как злоумышленникам, так и правоохранительному подходу "нет тела - нет и дела" Ярослав Нилов председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за сталкинг. Под ним понимаются систематические нежелательные действия против воли человека, включая слежку, звонки, сообщения, угрозы и запугивание, в том числе через интернет.

За первое нарушение авторы предлагают ввести предупреждение или штраф 2 тысячи рублей. За повторный случай — штраф 5 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.