Найденные мёртвыми супруги из Подольска увлекались свинг-практиками

Погибшая пара из Подольска, по данным «Рен ТВ», увлекалась свинг-практиками и искала третьего человека для встреч. Сообщается, что они размещали соответствующие объявления в соцсетях.

Утверждается, что женщина вела телеграм-канал под названием «Дьяволица», где публиковала предложения «для приятного времяпрепровождения». Похожие объявления, по информации источников, размещал и её супруг, подчёркивая, что ищет девушку «неЗОЖ».

Напомним, что пару нашли мёртвой в собственной квартире без признаков насильственной смерти. Внутри находилась их дочь, которая появилась на свет в 2024 году. Обстановка в помещении также не вызвала вопросов у специалистов: порядок вещей не был нарушен.