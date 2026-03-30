Новорождённую девочку нашли в кузове эвакуатора в Тюмени
В Тюмени в кузове эвакуатора обнаружили новорождённую девочку с необрезанной пуповиной. Информацию распространил портал 72.RU, ссылаясь на подверждения от ряда источников.
«На неё обратил внимание водитель машины, когда услышал детский плач», — рассказал источник.
Журналисты также заявили, что в региональном департаменте соцразвития происшествие не оставили без внимания — там уже занялись ситуацией и взяли на контроль вопросы защиты прав малышки. Как уточнили в Депздраве, девочка находится в стабильном состоянии, за ней наблюдают медики. Они отметили, что при необходимости крохе окажут всю необходимую помощь.
РИА «Новости» выяснило у правоохранителей, что ситуация произошла на улице Трактовой. На данный момент маму крохи активно ищут, однако иной информации о ней или причинах возникновения внутри эвакуатора малышки не поступало.
