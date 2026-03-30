Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 16:07

Новорождённую девочку нашли в кузове эвакуатора в Тюмени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

В Тюмени в кузове эвакуатора обнаружили новорождённую девочку с необрезанной пуповиной. Информацию распространил портал 72.RU, ссылаясь на подверждения от ряда источников.

«На неё обратил внимание водитель машины, когда услышал детский плач», — рассказал источник.

Журналисты также заявили, что в региональном департаменте соцразвития происшествие не оставили без внимания — там уже занялись ситуацией и взяли на контроль вопросы защиты прав малышки. Как уточнили в Депздраве, девочка находится в стабильном состоянии, за ней наблюдают медики. Они отметили, что при необходимости крохе окажут всю необходимую помощь.

РИА «Новости» выяснило у правоохранителей, что ситуация произошла на улице Трактовой. На данный момент маму крохи активно ищут, однако иной информации о ней или причинах возникновения внутри эвакуатора малышки не поступало.

Тело младенца с признаками насильственной смерти найдено на свалке в Дагестане

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прохожие поймали полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна 10-го этажа. Ребёнок остался без присмотра взрослых, а 18-летний брат играл в компьютере в соседней комнате. Чудом спасённого ребёнка оперативно передали медикам.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar