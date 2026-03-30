Загадочная смерть в Подмосковье: Молодые родители найдены мёртвыми без следов насилия, их ребёнок жив

Трагедия произошла днём 30 марта в жилом доме на улице Давыдова в Подольске. В одной из квартир обнаружили тела мужчины 25 лет и женщины 24 лет. Внешних признаков, указывающих на насильственную смерть, не зафиксировано.

Обстановка в помещении также не вызвала вопросов у специалистов: порядок вещей не был нарушен.

Внутри находилась их дочь, которая появилась на свет в 2024 году. Малыша передали специалистам в семейный центр. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Ситуацию взяла на контроль Подольская городская прокуратура. Ведомство выясняет все обстоятельства случившегося, включая точные причины гибели супружеской пары.