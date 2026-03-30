Женщина кастрировала сожителя, сожгла его тело и избежала наказания

Суд присяжных в Бразилии оправдал 36-летнюю Эрику Перейре да Силвейру Висенти, которую обвиняли в убийстве и сокрытии тела партнёра. Коллегия сочла убедительными аргументы защиты: женщина действовала, защищая свою 11-летнюю дочь. Об этом пишет TMZ.

По материалам дела, всё началось с тревожных находок в телефоне мужчины — там были сообщения сексуального характера, адресованные девочке. Позже Эрика застала партнёра рядом с дочерью. После этого она подмешала ему клоназепам, а когда тот потерял сознание, напала с ножом и отрезала гениталии.

Затем женщина вывезла тело на пустырь, где расчленила и сожгла его. Почти год она провела в СИЗО. Прокуратура настаивала на умышленном убийстве, однако защита утверждала: это была попытка спасти ребёнка от насилия.

Ранее в Москве осудили 45-летнего мужчину, который в течение года насиловал двух несовершеннолетних падчериц. Фигурант злоупотреблял алкоголем и наркотиками, в 2019 году женился на многодетной матери, а уже в следующем начал совершать преступления.