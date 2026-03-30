30 марта, 18:42

Двое полицейских получили ранения при стрельбе в Дагестане

Обложка © Life.ru

В Дагестане двое полицейских получили ранения при попытке пресечь конфликт. Инцидент произошёл вечером в селении Нижний Дженгутай Буйнакского района. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции проезжали мимо и остановились, чтобы разобраться в происходящем и остановить потасовку между группой людей. В этот момент один из участников открыл стрельбу. В результате двое полицейских получили ранения. Они были госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.

Ранее Life.ru сообщал, что в Саратове приговорили 36-летнего рецидивиста к 17 годам лишения свободы за нападение с ножом на сотрудника полиции и ряд других преступлений. Мужчина нанёс правоохранителю несколько ножевых ранений и попытался скрыться. Пострадавшего госпитализировали.

Полина Никифорова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
