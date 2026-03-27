Рецидивист получил 17 лет за нападение с ножом на полицейского под Саратовом

Саратовский областной суд приговорил 36-летнего рецидивиста к 17 годам лишения свободы за нападение с ножом на сотрудника полиции и ряд других преступлений. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, всё произошло 18 апреля 2025 года у железнодорожного переезда в Пугачёве. Ранее неоднократно судимый местный житель оказал активное сопротивление полицейскому при попытке задержания. Мужчина нанёс ему несколько ножевых ранений и попытался скрыться. Пострадавшего госпитализировали.

«Подсудимый свою вину в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и несоблюдении административных ограничений признал полностью. Причастность же к посягательству на жизнь полицейского отрицал, указывая на отсутствие на это умысла, не оспаривая при этом причинение ножевых ранений», — сообщили в прокуратуре.

Суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений: первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима. Также мужчина признан виновным в незаконном хранении наркотиков (мефедрона) и неоднократном нарушении административных ограничений: он четыре раза не являлся в полицию, шесть раз отсутствовал дома в ночное время и нарушил запрет на выезд за пределы района.

