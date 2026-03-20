Полиция задержала пьяного жителя ХМАО, который охотился с ножом на прохожего

В Нижневартовске (ХМАО) полицейские задержали 47-летнего мужчину, который бегал по улице с ножом за прохожим. Ему грозит арест или штраф за хулиганство, сообщили URA.ru в ведомстве. По данным издания, в отношении правонарушителя возбуждено дело о мелком хулиганстве.

В ведомстве также отметили, что югорчанин уже привлекался к ответственности по статье 228 УК РФ, а на момент конфликта был пьян. Сейчас ему грозит административный штраф до тысячи рублей либо арест до пятнадцати суток.

