19 марта, 19:00

Задержанная наркоманка выпала из окна здания отдела полиции в Балашихе

Обложка © Telegram/ Подмосковная полиция

В Балашихе 18-летняя девушка выпала из окна четвёртого этажа отдела полиции. Она находилась под стражей из-за обнаружение двух граммов синтетического наркотика. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Московской области.

Задержанная попросилась в туалет. Именно оттуда она попыталась покинуть здание через окно. Побег закончился падением. Девушка получила множественные переломы и была доставлена в медицинское учреждение.

Ранее Life.ru писал, что в Краснодарском крае голый покупатель с ножом устроил погром в магазине. Продавцы забаррикадировали нарушителя внутри и более часа ожидали прибытия полиции. Приехавшие стражи порядка скрутили дебошира и надели на него одежду.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
