Задержанная наркоманка выпала из окна здания отдела полиции в Балашихе

В Балашихе 18-летняя девушка выпала из окна четвёртого этажа отдела полиции. Она находилась под стражей из-за обнаружение двух граммов синтетического наркотика. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Московской области.

Задержанная попросилась в туалет. Именно оттуда она попыталась покинуть здание через окно. Побег закончился падением. Девушка получила множественные переломы и была доставлена в медицинское учреждение.

