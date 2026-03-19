19 марта, 14:48

Сибиряк разбил своим протезом стекло машины скорой и пытался убежать на одной ноге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Искитиме мужчина устроил конфликт у автомобиля скорой помощи. Он разбил стекло машины, используя свой протез ноги. Кадрами делится телеграм-канал Mash Siberia.

Відео © Telegram/ Mash Siberia

По словам очевидцев, нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он громко ругался и обвинял медиков в том, что они его лишили конечности. После этого парень пытался убежать на одной ноге, но в итоге его задержали и доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Женщина избила двух фельдшеров скорой помощи в Новокузнецке
Женщина избила двух фельдшеров скорой помощи в Новокузнецке

Ранее Life.ru рассказывал, как русскоязычный пассажир снял одежду прямо в полёте и начал бегать по салону. Он угрожал бортпроводникам. Из-за его действий экипаж принял решение о вынужденной посадке. После инцидента нарушителя передали тайской полиции.

Полина Никифорова
