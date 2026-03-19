Сибиряк разбил своим протезом стекло машины скорой и пытался убежать на одной ноге
Обложка © Life.ru
В Искитиме мужчина устроил конфликт у автомобиля скорой помощи. Он разбил стекло машины, используя свой протез ноги. Кадрами делится телеграм-канал Mash Siberia.
В Искитиме мужчина устроил пьяный дебош. Видео © Telegram/ Mash Siberia
По словам очевидцев, нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он громко ругался и обвинял медиков в том, что они его лишили конечности. После этого парень пытался убежать на одной ноге, но в итоге его задержали и доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.
