Суд в Подмосковье приговорил к 22 годам серийного душителя, грабившего бабушек

Московский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы 61-летнего серийного душителя, который грабил пожилых женщин. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Житель Пензенской области совершил несколько нападений, на его счету две жертвы. Фигуранта признали виновным в ряде эпизодов убийств, разбоев и краж,

Первые восемь лет Юрий Филькин проведёт в тюрьме, а оставшиеся 14 — в колонии строгого режима. Установлено, что осуждённый орудовал с июля 2020 по октябрь 2022 года на территории городских округов Домодедово, Воскресенск, Павловский Посад, Чехов, Раменское и Орехово-Зуево.

«Злоумышленник, используя средства конспирации (шапка-балаклава, перчатки) с целью завладения имуществом и денежными средствами потерпевших, совершил разбойные нападения с незаконным проникновением в частные дома десяти пожилых женщин... В ходе разбойных нападений обвиняемый двух женщин задушил, а умысел на убийство ещё трёх потерпевших не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам», — говорится в сообщении.

