В Тюмени нашли тело пропавшего полгода назад парня, его могли убить

В Тюменской области обнаружили тело мужчины, который может оказаться пропавшим Данилой Деминым. Он исчез осенью 2025 года. Об этом сообщили в Следкоме по региону.

Тело нашли 22 марта на берегу реки Туры в селе Ембаево. Находку случайно сделал местный житель. По описанию погибший совпадает с приметами 25-летнего разыскиваемого. Для точного установления личности назначены экспертизы. Родных уже вызвали на опознание. Следствие считает, что гибель могла носить криминальный характер. Подозреваемый по делу уже задержан и арестован.

По предварительной версии, между мужчинами произошёл конфликт. После этого обвиняемый, угрожая насилием, заставил оппонента зайти в воду. Пострадавший находился в реке не менее десяти минут и не смог выбраться. В условиях минусовой температуры шансы на спасение были минимальными. Сейчас следователи продолжают работу по делу, собирая доказательства и устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что после исчезновения молодого человека его мать на протяжении нескольких месяцев пыталась добиться активных поисков. По её словам, сына насильно увезли на автомобиле в октябре 2025 года. Женщина утверждала, что свидетели могли зафиксировать происходящее на камеры видеонаблюдения.