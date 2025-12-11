«Где мой ребёнок?» Убитая горем мать уже два месяца ищет похищенного в Тюмени сына

В Тюмени женщина уже два месяца ищет своего пропавшего 25-летнего сына Данила. В октябре этого года неизвестные люди затолкали парня в машину и скрылись в неизвестном направлении. По словам Ольги, она уверена, что камеры видеонаблюдения могли зафиксировать этот момент.

«Мой сын, Демин Даниил Николаевич, пропал 20 октября. В 16:20 его насильно посадили в машину, затолкали в белый Hyundai Solaris, и с тех пор я ничего не знаю», – рассказала Ольга.

Несмотря на серьёзность ситуации, уголовное дело по факту исчезновения юноши до сих пор не возбуждено. Ольга неоднократно обращалась в полицию, однако действия правоохранителей не принесли результатов. Ради привлечения внимания к своей беде, женщина начала говорить о возможном убийстве сына. Она надеется, что огласка поможет ускорить расследование и вернуть Данила домой.

