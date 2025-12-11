Путин в Индии
11 декабря, 12:07

Похоронили заживо: Пропавшего мальчика спасли из каменной «‎могилы» спустя почти неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creaturart Images

В Турции спасли 10-летнего мальчика, которого жестоко избили и заживо похоронили под грудой камней у дамбы. Ребёнка спустя пять дней нашёл волонтёр, услышавший крики из-под земли, сообщает Metro.

Поиски 10-летнего Амира велись с 5 декабря, когда он пропал после окончания занятий в школе. Операцию проводила полиция с привлечением добровольцев, были изучены записи более чем с 200 камер видеонаблюдения. Мальчика искали несколько дней. Ключом к находке стали записи с камер наблюдения, которые засекли ребёнка в автомобиле неизвестного. Машина направлялась к плотине.

Там впоследствии начали искать ребёнка. Поисковик Рамазан Албайрак сначала принял звук за карканье вороны, но потом различил человеческий голос. Под камнями он обнаружил избитого ребёнка с травмой головы. Мальчика экстренно прооперировали, сейчас его состояние стабильно.

«Мой сын страдал под этими камнями несколько дней. Я хочу самого сурового наказания для того, кто это сделал», заявил отец мальчика.

Полиция уже задержала по делу одного мужчину, однако он свою причастность отрицает. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал о героическом спасении подростка в Херсонской области: два офицера полиции, рискуя жизнью, прошли через заминированный «лепестками» участок, чтобы вынести 17-летнего подростка, подорвавшегося на мине. Мальчик, периодически терявший сознание, был найден по его крикам о помощи. Полицейские эвакуировали его, не испугавшись возможности попасть под удары ВСУ, и доставили в больницу.

