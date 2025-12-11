Похоронили заживо: Пропавшего мальчика спасли из каменной «могилы» спустя почти неделю
Заживо похороненного мальчика из Турции спасли из каменной «могилы» спустя почти неделю
В Турции спасли 10-летнего мальчика, которого жестоко избили и заживо похоронили под грудой камней у дамбы. Ребёнка спустя пять дней нашёл волонтёр, услышавший крики из-под земли, сообщает Metro.
Поиски 10-летнего Амира велись с 5 декабря, когда он пропал после окончания занятий в школе. Операцию проводила полиция с привлечением добровольцев, были изучены записи более чем с 200 камер видеонаблюдения. Мальчика искали несколько дней. Ключом к находке стали записи с камер наблюдения, которые засекли ребёнка в автомобиле неизвестного. Машина направлялась к плотине.
Там впоследствии начали искать ребёнка. Поисковик Рамазан Албайрак сначала принял звук за карканье вороны, но потом различил человеческий голос. Под камнями он обнаружил избитого ребёнка с травмой головы. Мальчика экстренно прооперировали, сейчас его состояние стабильно.
«Мой сын страдал под этими камнями несколько дней. Я хочу самого сурового наказания для того, кто это сделал», — заявил отец мальчика.
Полиция уже задержала по делу одного мужчину, однако он свою причастность отрицает. Расследование продолжается.
