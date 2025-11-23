Истошно кричал: Российские полицейские спасли раненого подростка с минного поля

В Херсонской области офицеры полиции Валентин Чикин и Александр Прядкин спасли 17-летнего мальчика, который подорвался на украинской мине «Лепесток» и не мог сам выбраться с заминированного участка. О пропаже мальчика правоохранителям сообщила его мать. Женщина со слезами попросила отыскать ребёнка, который не вернулся домой. Полиция тут же приступила к поискам. Историей подвига поделилась в телеграм-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ходе обследования береговой линии реки Днепр они услышали крики о помощи, которые доносились со стороны заминированного участка берега неподалёку от линии боевого соприкосновения. Начальник Отдела МВД России «Горностаевский» полковник полиции Валентин Чикин вместе со своим заместителем майором полиции Александром Прядкиным, рискуя жизнью, спустились по заминированной местности и обнаружили подростка в овраге», — рассказала она.

Подросток не мог самостоятельно двигаться, подорвавшись на мине. Мальчик периодически терял сознание и мог умереть в любую минуту. Добравшись к нему с риском для жизни через заминированный участок, полицейские тут же организовали экстренную эвакуацию пострадавшего. Мальчика перенесли в безопасное место и оказали первую помощь. Прибывшую машину скорой помощи правоохранители сопроводили до больницы, так как существовал риск атаки дронов ВСУ и артобстрела со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что в конце октября ВСУ осуществили очередные обстрелы Шебекинского и Грайворонского округов, в результате которых погиб один мирный житель, и ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести.