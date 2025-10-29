Один человек погиб, ещё 6 ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

ВСУ осуществили очередные обстрелы Шебекинского и Грайворонского округов, в результате которых погиб один мирный житель, и ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В самом городе Шебекино от попадания FPV-дронов по территории промышленного объекта трагически скончался мужчина. Кроме того, трое других мужчин получили осколочные ранения. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате детонации беспилотника ранения получили двое.

В Грайворонском округе при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на коммерческий объект пострадала одна гражданская женщина.

Напомним, с начала октября в Белгородской области 150 человек получили ранения в результате атак ВСУ, среди пострадавших есть дети. Для пострадавших важно получение государственной поддержки, включая медицинскую помощь и дополнительные выплаты. Более 1200 жителей региона уже получили денежные компенсации на общую сумму почти 600 миллионов рублей.