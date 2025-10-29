В результате удара ВСУ в Брянской области погибла женщина и пострадал ребёнок

Украинские беспилотники атаковали Выгоничский район Брянской области, в результате удара погибла мирная жительница. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки укронацистов с помощью БПЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома. К большому горю погибла мирная жительница. Девочка 14 лет получила ранения», — написал глава Брянской области.

По словам Богомаза, пострадавшую оперативно доставили в детскую областную больницу, где она получила всю необходимую помощь. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.

Ранее расчёты ПВО сбили 57 украинских дронов над шестью регионами РФ за три часа. Наибольшее количество дронов — 35 — сбили над Брянской областью. Ещё девять БПЛА ликвидировали над Ростовской область, по четыре — над Калужской и Тульской областями, а также над Московским регионом, включая три, направлявшихся на Москву. Один беспилотный летательный аппарат уничтожили над Курской областью.