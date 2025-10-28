Россия и США
28 октября, 18:23

Собянин сообщил о трёх сбитых украинских БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Три беспилотника, летевшие в направлении Москвы, были сбиты системой ПВО Министерства обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву», — написал он в Telegram-канале.

Экстренные службы оперативно приступили к работе на месте обнаружения обломков.

Над пятью российскими регионами сбили 15 дронов ВСУ

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, погиб мирный житель. Машина не подлежит восстановлению. Власти пообещали оказать семье погибшего необходимую помощь и материальную поддержку.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

