Над пятью российскими регионами сбили 15 дронов ВСУ

Воздушные цели были уничтожены 28 октября в течение пяти часов — с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Согласно данным военного ведомства, семь беспилотных аппаратов сбили над Брянской областью, три — над Орловской, и по два над Курской и Тульской областями. Ещё один дрон был перехвачен над территорией Калужской области.