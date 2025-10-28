Россия и США
28 октября, 04:14

За ночь расчёты ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 17 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — 13 — сбили над Калужской областью. Ещё 3 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, один — над территорией Московского региона.

Ранее российским военным удалось перехватить радиопереговоры командования Вооружённых сил Украины в зоне проведения спецоперации. Согласно полученным данным, боевик с позывным Кава докладывал вышестоящему военнослужащему, что штурмовые группы Вооружённых сил Российской Федерации эффективно зачищают украинские позиции. Также, как стало известно из перехваченных переговоров, командование ВСУ призывало своих солдат оставаться на позициях, несмотря на успехи Армии России.

Алена Пенчугина
