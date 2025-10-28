Аэропорт Калуги возобновил работу после снятия ограничений
Обложка © Life.ru
Пресс-служба Росавиации сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево). Ранее введенные меры были направлены на обеспечение безопасности полётов.
«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в четырех регионах страны. По данным Минобороны РФ, за три часа было уничтожено 23 БПЛА над Брянской, Тульской, Московской и Орловской областями. Все вражеские цели были успешно ликвидированы.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.