Силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских БПЛА в четырёх регионах России

Силы противовоздушной обороны России в течение трёх часов вечером 28 октября отразили атаку украинских беспилотников в четырёх регионах России. В период с 20:00 до 23:00 было уничтожено в общей сложности 23 БПЛА. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

Согласно информации ведомства, 14 беспилотников перехватили в Брянской области, четыре дрона сбили в небе над Тульской областью, три БПЛА уничтожили в Подмосковье, ещё две воздушных цели были ликвидированы в Орловской области.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что массированная атака беспилотников ВСУ на Москву, произошедшая в ночь с 26 на 27 октября, стала ответом на успешные испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и удары Армии России по энергетической инфраструктуре Украины. Также, по его словам, эта атака может быть связана с напряжённой обстановкой для ВСУ в зоне боевых действий, где образовалось несколько «котлов», в окружении которых оказались от 10 до 15 тысяч украинских бойцов.