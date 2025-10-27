Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

27 октября, 12:36

Налёт дронов на Москву был ответом Киева на «Буревестник» и удары по энергетике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Массированная атака беспилотников ВСУ на Москву стала ответом на успешные испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и удары российской армии по энергетической инфраструктуре Украины. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Большое количество БПЛА пошло не только на приграничную территорию, но и на Подмосковье и Москву. Я думаю, это связано с реакцией на то, что мы провели окончательные испытания ракеты «Буревестник», и позицией спонсоров киевского режима, которые сказали Киеву показать свои возможности. Это ещё и ответ на то, что мы поражаем и выводим из строя и объекты энергетики в Киеве и других городах Украины», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Он также отметил, что атака может быть связана с напряжённой обстановкой для ВСУ в зоне боевых действий, где образовалось несколько «котлов», в окружении которых оказались от 10 до 15 тысяч украинских бойцов. Эксперт считает, что ВСУ пытаются прорваться к Москве и проверяют возможности российской ПВО, но, несмотря на масштаб атаки, им не удалось достичь своих целей.

Напомним, минувшей ночью Москва отразила массовый налёт украинских беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина на утро 27 октября, общее количество сбитых на подлёте к городу дронов составило 30.

