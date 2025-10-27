Сектор Газа
27 октября, 00:56

На подлёте к Москве сбили 30 украинских беспилотников за четыре часа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении атаки ещё двух беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении столицы. Общее число дронов, сбитых на подлёте к городу за ночь 27 октября, увеличилось до 30.

На местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

После атаки БПЛА на жилой дом в Донецке загорелись четыре квартиры

Сейчас в регионе остаются закрытыми два аэропорта — Домодедово и Жуковском временно ограничили приём и выпуск самолётов. Также беспилотники сбивают в соседних с Московской областью регионах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

