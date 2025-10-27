На подлёте к Москве сбили 30 украинских беспилотников за четыре часа
Обложка © Telegram / Минобороны России
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении атаки ещё двух беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении столицы. Общее число дронов, сбитых на подлёте к городу за ночь 27 октября, увеличилось до 30.
На местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.
Сейчас в регионе остаются закрытыми два аэропорта — Домодедово и Жуковском временно ограничили приём и выпуск самолётов. Также беспилотники сбивают в соседних с Московской областью регионах.
