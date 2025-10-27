Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 22:49

В Домодедово и Жуковском временно ограничили приём и выпуск самолетов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночью 27 октября в московском аэропорту Домодедово и в подмосковном Жуковском временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram.

По словам представителя регулятора, меры введены исключительно в целях безопасности полётов. На данный момент сроки действия ограничений неизвестны.

Жители многоэтажки в Донецке заблокированы на восьмом этаже после атаки ВСУ
Жители многоэтажки в Донецке заблокированы на восьмом этаже после атаки ВСУ

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили уже девять украинских дронов на подлёте к Москве с начала суток. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar