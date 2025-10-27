В Домодедово и Жуковском временно ограничили приём и выпуск самолетов

Ночью 27 октября в московском аэропорту Домодедово и в подмосковном Жуковском временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram.

По словам представителя регулятора, меры введены исключительно в целях безопасности полётов. На данный момент сроки действия ограничений неизвестны.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили уже девять украинских дронов на подлёте к Москве с начала суток. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.