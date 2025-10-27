Собянин: Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлёте к Москве

Силы ПВО в ночь на 27 октября уничтожили ещё один украинский дрон, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении градоначальника в 00:40 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В воскресенье силы противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА, летевших на столицу. Также в Тульской области ПВО уничтожила восемь беспилотников.