Собянин: Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлёте к Москве
Обложка © ТАСС / Александр Река
Силы ПВО в ночь на 27 октября уничтожили ещё один украинский дрон, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении градоначальника в 00:40 мск.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В воскресенье силы противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА, летевших на столицу. Также в Тульской области ПВО уничтожила восемь беспилотников.
