Регион
26 октября, 20:51

В небе над Тульской областью сбили восемь дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Вечером в воскресенье над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили сразу восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», – написал он в своём телеграм-канале.

Сейчас в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО также отразили серию атак на Москву. В течение суток над столицей и Подмосковьем было сбито шесть украинских беспилотников. Мэр Сергей Собянин сообщил, что все цели были уничтожены на подлёте, пострадавших и разрушений нет.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Тульская область
