В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

Обращаясь к жителям, глава региона призвал сохранять спокойствие и быть готовыми к оперативному вызову экстренных служб по единому номеру 112. Подробности о характере угрозы и предполагаемых направлениях возможной атаки в официальном сообщении не уточняются.

Ранее МЧС России распространило экстренное предупреждение об авиационной опасности на территории Орловской области. В официальном сообщении, распространённом через мобильное приложение ведомства, содержится призыв к жителям региона сохранять бдительность. Рекомендации для населения включают незамедлительное следование указаниям местных властей и оперативный поиск укрытий при получении сигналов оповещения.