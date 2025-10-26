Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 17:49

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

На территории Тульской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

Обращаясь к жителям, глава региона призвал сохранять спокойствие и быть готовыми к оперативному вызову экстренных служб по единому номеру 112. Подробности о характере угрозы и предполагаемых направлениях возможной атаки в официальном сообщении не уточняются.

Атака БПЛА ВСУ в Красногорске — что известно к этому часу
Атака БПЛА ВСУ в Красногорске — что известно к этому часу

Ранее МЧС России распространило экстренное предупреждение об авиационной опасности на территории Орловской области. В официальном сообщении, распространённом через мобильное приложение ведомства, содержится призыв к жителям региона сохранять бдительность. Рекомендации для населения включают незамедлительное следование указаниям местных властей и оперативный поиск укрытий при получении сигналов оповещения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar