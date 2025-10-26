В Орловской области объявили авиационную опасность
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors
МЧС России объявило авиационную опасность на территории Орловской области. Местных жителей призвали соблюдать бдительность.
«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — указано в сообщении в приложении ведомства.
Напомним, что средства ПВО этой ночью уничтожили над Орловской областью два украинских беспилотника. Всего над территорией России было ликвидировано 111 дронов. Наибольшее количество БПЛА— 34 — сбили над Ростовской областью, 25 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ликвидировали над Брянской областью.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.