Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 08:41

В Орловской области объявили авиационную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

МЧС России объявило авиационную опасность на территории Орловской области. Местных жителей призвали соблюдать бдительность.

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — указано в сообщении в приложении ведомства.

Атака БПЛА ВСУ в Красногорске — что известно к этому часу
Атака БПЛА ВСУ в Красногорске — что известно к этому часу

Напомним, что средства ПВО этой ночью уничтожили над Орловской областью два украинских беспилотника. Всего над территорией России было ликвидировано 111 дронов. Наибольшее количество БПЛА— 34 — сбили над Ростовской областью, 25 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ликвидировали над Брянской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar