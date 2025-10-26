В Орловской области объявили авиационную опасность

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — указано в сообщении в приложении ведомства.

Атака БПЛА ВСУ в Красногорске — что известно к этому часу

Напомним, что средства ПВО этой ночью уничтожили над Орловской областью два украинских беспилотника. Всего над территорией России было ликвидировано 111 дронов. Наибольшее количество БПЛА— 34 — сбили над Ростовской областью, 25 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ликвидировали над Брянской областью.