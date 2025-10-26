Собянин сообщил об уничтожении шестого за день дрона на подлёте к Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin
Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 26 октября уничтожили ещё три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника в 22:04. В 22:11 Собянин добавил, что был сбит ещё один дрон.
На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.
Таким образом число сбитых сегодня на подлёте к столице дронов выросло до шести.
Ранее сообщалось, что 22 украинских беспилотных летательных аппарата были нейтрализованы российскими расчётами ПВО в течение четырёх часов. По данным Минобороны, воздушные цели были уничтожены с 16:00 до 20:00 в небе над несколькими субъектами РФ.
