Опасность атаки БПЛА объявили в Рязанской области

В Рязанской области объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает официальное приложение МЧС России.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют не подходить к окнам и оставаться в безопасных местах до сигнала «отбой».

Одновременно с этим российские средства противовоздушной обороны сбили уже второй за вечер беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков беспилотника работают оперативные службы.