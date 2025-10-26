Сектор Газа
Регион
26 октября, 19:04

Опасность атаки БПЛА объявили в Рязанской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

В Рязанской области объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает официальное приложение МЧС России.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют не подходить к окнам и оставаться в безопасных местах до сигнала «отбой».

22 украинских дрона уничтожены над Россией за 4 часа

Одновременно с этим российские средства противовоздушной обороны сбили уже второй за вечер беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков беспилотника работают оперативные службы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

