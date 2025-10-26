Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 18:30

22 украинских дрона уничтожены над Россией за 4 часа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Системы противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией нескольких российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«19 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Калужской области и 1 — над территорией Московского региона», — уточнили в Минобороны.

По данным военного ведомства, перехват воздушных целей осуществлялся в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

При атаке БПЛА ВСУ в Красногорске пострадали четыре взрослых и один ребёнок
При атаке БПЛА ВСУ в Красногорске пострадали четыре взрослых и один ребёнок

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации системой ПВО трёх беспилотных летательных аппаратов над территорией Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов. По предварительным данным, пострадавшие и разрушения инфраструктуры отсутствуют.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
