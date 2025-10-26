Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 18:07

Три беспилотника сбили над Калужской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Системы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией трёх муниципальных округов Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — отметил Шапша.

По словам главы региона, воздушные цели были нейтрализованы над Ульяновским, Сухиничским и Жуковским муниципальными округами. На местах возможных падений обломков работают оперативные группы. Инцидент произошёл в дневное время, дополнительные меры безопасности в регионе уже были усилены ранее в связи с объявленной угрозой атак БПЛА.

Аэропорт Калуги вводит временные ограничения на полёты
Аэропорт Калуги вводит временные ограничения на полёты

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат украинских ВС совершил падение на жилое здание в Красногорске. В результате инцидента пострадали пять человек, включая ребёнка. Трое взрослых госпитализированы с диагнозами черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, несовершеннолетний доставлен в Центр им. Рошаля с вывихом коленного сустава и травмами голени.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar