Три беспилотника сбили над Калужской областью

Системы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией трёх муниципальных округов Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — отметил Шапша.

По словам главы региона, воздушные цели были нейтрализованы над Ульяновским, Сухиничским и Жуковским муниципальными округами. На местах возможных падений обломков работают оперативные группы. Инцидент произошёл в дневное время, дополнительные меры безопасности в регионе уже были усилены ранее в связи с объявленной угрозой атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат украинских ВС совершил падение на жилое здание в Красногорске. В результате инцидента пострадали пять человек, включая ребёнка. Трое взрослых госпитализированы с диагнозами черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, несовершеннолетний доставлен в Центр им. Рошаля с вывихом коленного сустава и травмами голени.